هيريرا: يونايتد صامد رغم الصعوبات

يقول لاعب الوسط أندير هيريرا إن فريقه مانشستر يونايتد أثبت أنه قادر على تحقيق نتائج جيدة من خلال صموده وفوزه الصعب 2-1 على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء الماضي.

وبعد أن حقق فريق المدرب جوزيه مورينيو الفوز الثاني على التوالي لأول مرة منذ أغسطس آب حافظ يونايتد صاحب المركز السادس على فرصته في الحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى في نهاية الموسم.

وحسم يونايتد الفوز بفضل هدف لاعبه السويدي المخضرم زلاتان إبرهيموفيتش في الدقيقة 88.

وقال هيريرا في تصريحات صحافية مؤكدا أن فريقه كان بوسعه حسم النتيجة مبكرا "نحن في غاية السعادة لأننا أظهرنا روحنا.. لم تكن هذه أفضل مباراة لنا.. ورغم ذلك خلقنا ست أو سبع فرص."

وأضاف اللاعب الاسباني "سيطرنا على المباراة رغم أننا لم نكن في أفضل أحوالنا وهذا أمر في غاية الأهمية. هذه مباراة تاريخية بالنسبة للنادي."

وسيحل يونايتد ضيفا على وست بروميتش البيون صاحب المركز السابع في وقت لاحق من اليوم السبت.

ويتخلف يونايتد بفارق ست نقاط عن جاره مانشستر سيتي الرابع في الترتيب وبفارق 13 نقطة عن تشيلسي المنفرد بالصدارة.

وأكد هيريرا الذي أصبح أساسيا في تشكيلة المدرب البرتغالي مورينيو أنه يحتاج للتركيز على مواجهة وست بروميتش فقط.

وقال هيريرا "لا توجد مباريات سهلة. هذا هو الدوري الأكثر إثارة في العالم وأريد فقط التركيز على المباراة المقبلة.. وأود تحقيق الفوز على وست بروميتش.. لابد من التعامل مع كل مباراة على حدة".