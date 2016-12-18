إدارة هجر تعين التونسي بلهادي مدرباً للفريق

تعاقد نادي هجر، المنافس بدوري الدرجة الأولى السعودي، مع التونسي جمال بلهادي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري، كما تعاقد النادي مع المدرب المساعد التونسي محمد التمري الذي سينضم للجهاز الفني.

وتم توقيع العقود الرسمية في مقر النادي.

من جانبه عبر بلهادي عن سعادته بقيادة الفريق، مؤكدا أنه وافق على عرض النادي من دون تردد لما يملكه من تاريخ كبير وإمكانيات تساعد أي مدرب على النجاح، مشيراً إلى أنه وبتكاتف الجميع سيعود هجر إلى مكانه الطبيعي في دوري المحترفين.

وأشاد بلهادي بالتعامل الاحترافي والمميز من قبل إدارة النادي، مطالبا الجماهير بالالتفاف حول الفريق ودعمه بالحضور والتشجيع ورفع معنويات اللاعبين.