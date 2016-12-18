مانسو.. حمى موسمية تطارد الاتحاد

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تلقيه خطاباً رسمياً من نظيره الاتحاد الدولي بشأن خصم 3 نقاط من رصيد اتحاد جدة ضمن مسابقة الدوري، فيما بث الموقع الرسمي الخبر مساء يوم الأحد.

وقال بيان اتحاد القدم: "تلقى الاتحاد السعودي لكرة القدم خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن قضية اللاعب الأرجنتيني، داميان اليخاندور ونادي الاتحاد، المتضمن قرار لجنة الانضباط بخصم ثلاث نقاط من نادي الاتحاد في بطولة الدوري المحلي، وقد قام الاتحاد السعودي مباشرةًَ بإبلاغ إدارة نادي الاتحاد بما تضمنه الخطاب".

وأضاف البيان: "ونظراً لارتباط الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد بمباراة أمام شقيقه فريق نادي الفتح في ختام القسم الأول من مسابقة دوري جميل للمحترفين التي أقيمت يوم السبت الماضي، وبعد المفاهمة مع إدارة نادي الاتحاد تم تأجيل إرسال الخطاب من الاتحاد السعودي إلى إدارة نادي الاتحاد إلى اليوم الأحد، حيث تم اليوم إرسال الخطاب رسمياً لاتخاذ إجراءات الدفوعات المتعلقة بالقضية".