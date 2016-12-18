الدوري الإنجليزي: أرسنال يخسر مواجهة السيتي بهدفين

ارتقى مانشستر سيتي إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم مؤقتا، عقب فوزه المثير 2/1 على ضيفه أرسنال اليوم الأحد في المرحلة السابعة عشرة للمسابقة التي شهدت أيضا فوز ساوثهامبتون على مضيفه بورنموث 3 / .1

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 26 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، بفارق نقطتين أمام ليفربول، الذي تراجع للمركز الثالث، قبل لقائه مع مضيفه وجاره اللدود إيفرتون غدا الاثنين في المرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد أرسنال، الذي تلقى خسارته الرابعة هذا الموسم في المسابقة والثانية على التوالي، عند 34 نقطة في المركز الرابع. وانتهى الشوط الأول بتقدم أرسنال بهدف مبكر جاء عن طريق ثيو والكوت في الدقيقة الخامسة، قبل أن ينتفض سيتي في الشوط الثاني الذي سجل خلاله هدفين عبر ليروي ساني ورحيم ستيرلينج في الدقيقتين 47 و72.

ويأتي هذا الفوز ليعيد مانشستر سيتي إلى صراع المنافسة على اللقب مرة أخرى بعدما عانى خلال الفترة الماضية بعدما حقق ثلاثة انتصارات مقابل خسارتين وتعادل خلال مبارياته الست السابقة.

وانتزع ساوثهامبتون فوزا مستحقا 3 / 1 على مضيفه بورنموث في وقت سابق اليوم. وارتفع رصيد ساوثهامبتون، الذي حصد انتصاره الثاني خلال مبارياته الثلاث الأخيرة، إلى 24 نقطة في المركز السابع مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما تجمد رصيد بورنموث، الذي تكبد خسارته الثامنة في المسابقة هذا الموسم، عند 21 نقطة في المركز العاشر.

وتقدم بورنموث بهدف مبكر حمل توقيع ناثان آكي في الدقيقة السادسة، قبل أن يتعادل ريان بيرتراند لساوثهامبتون في الدقيقة 14، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما. وفي الشوط الثاني، أضاف جاي رودريجيز الهدفين الثاني والثالث لساوثهامبتون في الدقيقتين 48 و85، ليقود الفريق للعودة إلى طريق الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة السابقة بتعادله بدون أهداف مع مضيفه ستوك سيتي يوم الأربعاء الماضي.