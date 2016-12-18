انفانتينو يدافع بشراسة عن تقنية الفيديو المساعدة للحكام

دافع جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن استخدام تقنية الفيديو لمساعدة الحكام في كأس العالم للأندية المقامة حاليا في اليابان بعد أن أثارت التقنية جدلا في مرتين استخدمت فيهما.



وانتقد لاعب الوسط لوكا مودريتش والمدرب زين الدين زيدان التطبيق الجديد بعد فوز فريقهما ريال مدريد الاسباني بطل أوروبا على أمريكا المكسيكي يوم الخميس الماضي في حين أكد انفانتينو أن التقنية لا تزال في المراحل التجريبية.



ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن انفانتينو قوله "نحن نرتكب أخطاء من أجل اتخاذ القرارات الصائبة."



وأضاف انفانتينو "حتى وإن استغرق الأمر 30 ثانية أو دقيقة..يجب أن يكون الوقت أقل من ذلك وبالتأكيد سنعمل على هذا الجانب.. لكن يتعين علينا مساعدة الحكم على اتخاذ القرارات الصائبة والتي يمكن أن تكون مؤثرة خلال أهم بطولة في العالم وهي كأس العالم."



ولأول مرة منحت هذه التقنية ركلة جزاء خلال المباراة التي انتهت بفوز كاشيما أنتلرز بطل اليابان على أتليتيكو ناسيونال الكولومبي في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء الماضي.



وأكد انفانتينو أنه لن يسمح وتحت أي ظرف أن تؤثر التقنية على سلاسة وجاذبية اللعب في المباريات قائلا "نحن لا نرغب في توقف اللعب خلال المباريات لأن استمرار اللعب في سلاسة هو أحد أهم جوانب الجاذبية في لعبتنا.. بالطبع نحن نستمر في التجارب وكلي أمل في أن نحصل على نتائج ايجابية"



وأردف انفانتينو "في كأس العالم المقبلة أمل أن نكون حصلنا على نتائج ايجابية للتقنية ومن ثم لا نتوقف عند التجارب بل نقوم بالتطبيق والاستخدام الفعلي للطريقة."