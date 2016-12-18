جابرييل ميليتو يستقيل من تدريب اندبندينتي

استقال جابرييل ميليتو مدافع برشلونة والأرجنتين السابق من تدريب اندبندينتي بعد الخسارة 1-صفر على ملعبه أمام بانفيلد في دوري الدرجة الأولى الأرجنتيني لكرة القدم أمس السبت.

وبات ميليتو- الذي تولى المسؤولية في مايو أيار الماضي وساعد الفريق بالفوز بآخر ألقابه للدوري في 2002 حينما كان لاعبا - المدرب 15 الذي يرحل عن الدوري الأرجنتيني المكون من 30 فريقا منذ انطلاق الموسم في أغسطس آب الماضي.

وقال جابرييل (36 عاما) الشقيق الأصغر لدييجو ميليتو مهاجم انترناسيونالي وريسنج كلوب السابق للصحافيين "قدمت أقصى ما لدي لكن الأمور لا تسير كما ينبغي. أعتقد أنه الوقت المناسب للتنحي جانبا."

وتعرض الفريق للانتقادات وصيحات الاستهجان من الجماهير الغاصبة في ملعب ليبرتادوريس دي أمريكا، بسبب الأداء المتواضع مؤخرا والذي أدى للفوز مرتين فقط في آخر سبع مباريات.

وجمع الفريق قبل فترة التوقف الصيفية 22 نقطة من 14 مباراة منها ستة انتصارات.

وكان اندبندينتي حقق رقما قياسيا في الفوز بسبعة ألقاب لكأس ليبرتادوريس كان آخرها قبل 32 عاما، لكن آخر لقب أحرزه كان كأس سودامريكانا عام 2010.