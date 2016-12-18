جروس يعترف: فريقي محظوظ

أكد كريستيان جروس، مدرب أهلي جدة، أن الحظ، كان بجانبهم، في مباراته أمام التعاون، والتي انتهت لمصلحة فريقه (3ـ2) اليوم السبت، في ختام مباريات الدور الأول، من دوري جميل.

وقال جروس، عقب المباراة: التعاون يقدم كرة رائعة، ويملك لاعبين على مستوى عالٍ، وأنا سعيد بالفوز عليهم، ونحن كنا محظوظين في هذه المباراة".

وأضاف "فريقنا أظهر شخصية كبيرة خاصة الحارس الرحيلي، الذي كان تألقه في كل المباراة، وليس في التصدي لركلة الجزاء فقط، حيث كان حضوره من بداية المباراة، وكان أحد عوامل تفوق الأهلي".

وتابع: "سنعمل في المباريات المقبلة، على إصلاح الأخطاء التي حدثت في لقاء اليوم، وسنمضي في تطوير مستوى اللاعبين، وتقديم كل ما يلزم للبقاء في المنافسة".



يذكر أن الاتحاد والهلال، يتصدران البطولة بـ31 نقطة لكل منهما، فيما يأتي الأهلي، حامل اللقب في المركز الثالث بـ28 نقطة، ثم النصر بـ26 نقطة.