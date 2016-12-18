كلوب: لن أتسرع بإعادة كوتينيو

يقول يورجن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه لن يتعجل في الدفع بلاعب الوسط المؤثر فيليب كوتينيو رغم سرعة تعافيه من إصابة في الكاحل وحاجة الفريق لجهوده.

وغاب كوتينيو (24 عاما) وهو برازيلي عن صفوف فريقه منذ تعرضه للإصابة خلال فوز ليفربول 2-صفر على ضيفه سندرلاند في الشهر الماضي وكان مقررا له أن يغيب عن الملاعب ما بين خمسة وستة أسابيع.

وردا على سؤال حول إمكانية عودة كوتينيو في مواجهة مانشستر سيتي عشية العام الجديد قال كلوب في تصريحات إعلامية "سيكون هذا جميلا. إنه يتحسن كثيرا."

وأضاف المدرب الألماني "لم يعد يستخدم العكاز منذ مباراة وست هام يونايتد (في 11 ديسمبر). عندما غادرنا الاستاد كان يسير في المقدمة بدون مساعدة."



وقال كوتينيو إنه يريد العودة في مواجهة مانشستر سيتي لكن كلوب أكد أنه لن يتعجل في الدفع باللاعب البرازيلي قبل أن يتأكد من اكتمال تعافيه.



وأشار كلوب "سننتظر ونرى.. لا توجد أفكار في الوقت الراهن. لا أتعجل مطلقا في الدفع بأي لاعب ودائما أنتظر وأصبر. لا يمكن لي

التعجل."



وفي غياب كوتينيو حقق ليفربول نتائج متباينة عندما خسر أمام بورنموث وتعادل أمام وست هام يونايتد قبل الفوز على ميدلسبره الأربعاء الماضي.



ويتخلف ليفربول صاحب المركز الثاني بتسع نقاط عن تشيلسي المنفرد بالصدارة لكه لعب مباراة اقل من منافسه اللندني وسيلتقي يوم الاثنين المقبل مع جاره ايفرتون على أرض الأخير.