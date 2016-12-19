الدور الثاني.. سيكون مختلفا يا اتفاق!!

انتهى الدور الأول من دوري جميل والاتفاق (الكبير) جاء بالمركز السادس بـ21 نقطة بعيدا عن الأول الاتحاد بـ10 نقاط وهو مركز في نظر البعض جيد وفي نظر البعض الآخر غير مقبول.

¿ بالنظر لمسيرة الاتفاق بالدور الأول تعتبر مقنعة وإن كان بالإمكان أفضل مما كان ولكن كرة القدم احيانا تبتسم لك وتفوز وأحيانا تقسو عليك وتخسر أو تتعادل.

¿ صحيح أن الاتفاق لو حقق نقاط الوحدة بالدمام ولو لم يخسر نقاط الرائد ولو حافظ على تقدمه في مباراة القادسية ولم يتعادل لكان حاليا في رصيده 29 نقطة بالمركز الثالث.

¿ لكن قياسا بصعود الفريق لدوري جميل وانضمام عدد كبير جدا من اللاعبين السعوديين ومع محترفين أجانب جدد وإشراف ثلاثة مدربين على الفريق في الدور الأول يعتبر ما تحقق نوعا (ما) جيد.

¿ صناعة فريق جديد والمنافسة به ليست بالأمر السهل وأعرف أن هناك الكثير من الجماهير ترغب في المنافسة لأنها تشعر بأن فريقها كبير وأن العناصر الموجودة قادرة على فعل شيء في ظل عدم ثبات مستويات الأندية.

¿ المساندة والوقوف مع الفريق من قبل الجماهير بالمرحلة القادمة هو مطلب مهم ولا يجب ان تكون هناك ضغوطات كبيرة على اللاعبين في حال تعثر الفريق في أي مباراة بل يجب دعمهم ودعم توجه الإدارة ببناء فريق للموسم القادم.

¿ يجب أن يعرف الاتفاقيون ان الدور الثاني سيكون مختلفا بشكل كبير عن الدور الأول فالمنافسة ستكون اقوى من اندية المقدمة وهناك اندية ستقاتل لأجل منطقة الوسط وأندية لأجل البقاء.

¿ أول ست مباريات للاتفاق بالدور الثاني ستكون مهمة جدا وحاسمة وهي قد تحدد بشكل كبير مسار الفريق بالدوري ولهذا على اللاعبين الحذر والتعامل معها بشكل جيد حسب رؤية الجهاز الفني.

¿ في أول ثلاث مباريات سيقابل الاتفاق (الأهلي بجدة والنصر بالرياض والهلال بالدمام) وهي اندية تنافس على اللقب ومن ثم يقابل (الباطن بحفر الباطن والفتح بالدمام والوحدة بمكة) وهي فرق تريد الابتعاد عن خطر الهبوط.

¿ أربع مباريات خارج ملعبه ومباراتان بملعبه ان استطاع الاتفاق ان يحصد (13) نقطة من هذه المباريات الست فسيكون الأمر اكثر من جيد ولو تعثر في اغلبها سيكون وضعه صعبا بعد هذه المباريات.

¿ فترة الانتقالات القادمة لا أعتقد ان الاتفاق سوف يغير كثيرا على مستوى اللاعبين السعوديين او الأجانب وقد يستبدل اللاعب المهاجم البرازيلي (ليو) بلاعب آخر مهاجم صريح حسب رؤية الجهاز الفني.

¿ اشراك اللاعب (محمد كوفي) في مركز قلب الدفاع واللعب بجوار (امينو بوبا) سيعطي هذا الخط قوة اكثر وإن كان مدرب الفريق يرى حاجته للاعب في مركز آخر من الأفضل جلب مدافع بدلا من البرازيلي المهاجم (ليو) لان الاتفاق يملك مهاجمين محليين كثرا.

¿ الاتفاق إن حصن دفاعه باثنين محترفين أجانب في قلب الدفاع وامامهما محور ارتكاز أحنبي قوي هو قادر أن يسجل في اي وقت بالمهاجمين المحليين الموجودين او عند التعاقد مع مهاجم اجنبي.

أخيرا...

إدارة النادي ترافق الفريق في كل المباريات وتقدم كل شيء للفريق ولهذا لا عذر للاعبين.. وعليهم ان يفخروا لأنهم يلعبون في ناد كبير مثل الاتفاق ويقدموا كل ما لديهم لإسعاد جماهيرهم وهم قادرون على هزيمة اي فريق.



*نقلا عن اليوم السعودية