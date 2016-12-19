بونوتشي يدافع عن ألوان يوفنتوس حتى 2021

قال يوفنتوس، اليوم الاثنين، إن ليوناردو بونوتشي مدافع منتخب إيطاليا مدد تعاقده مع بطل دوري الأضواء المحلي حتى 2021.

وكانت تقارير صحافية ربطت اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً باحتمال الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي.

وبونوتشي واحد من أفضل المدافعين في إيطاليا مع زميليه في يوفنتوس جيورجيو كيليني وأندريا بارزالي.

وانضم بونوتشي الذي خاض 67 مباراة دولية إلى يوفنتوس في 2010 من باري ولعب أكثر من 200 مباراة في الدوري مع النادي الذي يتخذ من تورينو مقرا.

ويواجه يوفنتوس - الذي يتفوق بسبع نقاط في الصدارة على روما أقرب مطارديه - منافسه كروتوني المتعثر يوم الخميس.