تحدي رئيس النصر لنفسه

بعد أن قرأت وسمعت الكثير عن خصخصة الأندية السعودية تذكرت ما كتبته هنا قبل أكثر من عام حين أشرت إلى محاولة مجلة فوربس الشرق الأوسط "العربية" إعداد قائمة لأغنى الأندية العربية على غرار قائمة "فوربس الأمريكية"، إلا أنه لم تجد ما يُستند عليه في الأمور المالية للفرق العربية من مدفوعات ومداخيل ومبالغ الصفقات؛ وأشرت إلى أن المجلة بذكائها حولت القائمة من "أغنى" إلى "أقوى" لتكون قائمة "أقوى 30 فريق كرة قدم بالعالم العربي".. فكان الأول نادي الزمالك، ثم الهلال السعودي، ثم الكويت الكويتي، ثم الأهلي المصري، ثم النصر السعودي..!



كان جميلاً أن يكون اثنين من الأندية السعودية بين أقوى 5 أندية عربية، بينما لا تزال كثير من أنديتنا الكبرى حتى القوية منها في قوائم المديونيات، وهنا سؤال: هل هذا يعني أن أنديتنا "لا تحسن إدارة استثماراتها أو إيجاد مداخيل مالية إضافية وتفتقد مهارات التسويق وجذب الرعايات والإعلانات" كما قالت خلود العميان رئيس تحرير "فوربس الشرق الأوسط" في افتتاحية عدد أغسطس 2015.. ؟ وبالتأكيد الإجابة نعم وستأتي بإجماع لو وضعت في استفتاء، وربما كثير من منسوبي الأندية سيوافقون على ذلك باستثناء "بعض" رؤساء الأندية الغارقة في الديون..!



كثير من صفقات انتقالات اللاعبين في الكرة السعودية أجوائها ضبابية وأحياناً تخالطها عواصف ترابية تحجب الرؤية بشكل كلي، فلا يبقى إلا التكهنات التي تنفيها الأندية إن كانت أقل، وتسكت عنها إذا كانت أكبر من الحقيقة، وربما لها مصالح "مبطنة" في النفي والصمت و حتى في بعض التسريبات الصحفية..!



أكثر من مرة كتبت عن فرص الاستثمار في الكرة السعودية، ولا أزال احتفظ بعدد مجلة "فوربس العربية" التي كان نجم غلافها رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي، وكان عنونه الأبرز "إدارة استثمار العالمي"، وتطرق حوار "الأمير" إلى أن الرئيس يعمل جاهداً على ترتيب أوراق النادي المالية ليكون جاهزاً للخصخصة، كان ذلك في أغسطس 2015م، والآن جاءت "الخصخصة" وبقي أن نرى أفعال "فيصل بن تركي" الذي أشار في الحوار إلى أن قيمة أصول نادي النصر تقدر بـ 500 مليون ريال، والعوائد المالية السنوية بـ 75 مليون ريال بينما النفقات 150 مليون ريال، ويتكفل أعضاء الشرف بالباقي..!



(بين قوسين)



رئيس نادي النصر أمام تحدي وضعه له "فيصل بن تركي"، فهل ينجح في تحقيق وعوده، بعدما فُتِح ميدان الخصخصة..!



*نقلا عن الرياضي السعودي