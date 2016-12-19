زوما لـ"العربية": لاعبو تشيلسي خذلوا مورينيو

أكد كورت زوما، مدافع تشيلسي الإنكليزي، أن لاعبي الفريق عازمون على تحقيق أحلام الجماهير والاستماع لنصائح المدرب كونتي حتى يعود الفريق مجددا لمنصة البطولات، مشيرا إلى أن خلل الموسم الفائت لم يكمن في المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال زوما في مقابلة خاصة لـ"العربية" حول موسم تشيلسي الفائت: "بصراحة، موسمنا الماضي كان صعباً وسيئاً. كان ترتيبنا هو العاشر ولم نتمكن من الفوز بأية ألقاب وإذا ما قارنا بذلك بقبل موسمين فقد فزنا بلقبين. لذلك فالموسم الماضي كان سيئاً جداً خاصة لفريق كبير مثل تشيلسي ولم نتمكن حتى من التأهل لدوري أبطال أوروبا. غير أن أشياء مثل هذه تحصل وعلينا أن نعود إلى مستوانا المعهود. الموسم الجديد انطلق مؤخراً وسنرى إذا ما كان بإمكاننا أن نقدم شيئاً لهذا النادي الكبير".

وعن كونتي ورغبته بتعزيز الفريق بعناصر جديدة: "المدرب الجديد يعرب عن رغباته، أما نحن فعلينا العمل في المباريات. أياً كانت التشكيلة على أرض الملعب فلدينا فريق قوي. وإذا ما انضم إلينا لاعبون جدد فعلينا أن نساندهم بشكل جيد لكي يحققوا الفوز معنا. كل لاعب مهم في تشكيلة الفريق ويجد بأن نلعب بشكل جماعي كما فعلنا قبل سنتين حيث تمكنا من الفوز بلقب الدوري. يجب أن نحافظ على المثابرة والتدريب ونعمل بجد لكي نكون مستعدين للموسم الجديد".

وعن أكاديمية سانت ايتيان الفرنسية التي تخرج منها: "كما قلت، كل اللاعبين هنالك يبذلون قصارى جهدهم هناك ولدينا اكاديمية جيدة جداً هناك والكل عازم على تحقيق حلمه بأن يصبح لاعباً محترفاً وهذا ما يشكل الفارق".

وعن احلامه التي تحققت قبل 3 سنوات حينما انضم للبلوز: "بالتأكيد، الانضمام إلى أحد أكبر الأندية في العالم هو حلم للجميع خاصة بالنسبة لي لأنني أشجع تشيلسي منذ صغري ودائماً كنت أختاره عنما ألعب في البلاي ستيشن ضد إخوتي. وعندما حظيت بفرصة الانضمام إلى هذا النادي كنت سعيداً جداً واحتفلت مع زوجتي وكأننا فزنا بجائزة كبيرة جداً. نعم، كنت سعيداً جداً وقد تحقق حلمي. أنا الآن في سنتي الثالثة مع تشيلسي وأستمتع كثيراً لوجودي هنا".

وعن رغبته وطموحاته مع الفريق اللندني: "رغبتي هي اللعب. عندما انضممت إلى تشيلسي كان عمري 19 سنة وعلمت بأنني لن ألعب أساسياً فوراً حيث لدينا نخبة من لاعبي العالم في فريقنا وتعلمت منهم كثيراً من خلال متابعة لعبهم. ولم أعرف الكثير عن الدوري الإنجليزي الممتاز في سنتي الأولى لذلك علمت بأنني لن أكون ضمن التشكيلة الأساسية في البداية. وبعد ذلك كنت سعيداً لمساهمتي في الفوز بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة حيث لعبت في خط الوسط المتأخر لأول مرة في حياتي لكنن ساعدت الفريق وتمكنا من الفوز. وحتى في مباريات الدوري الذي فزنا به لعبت في خط الوسط وقد كنت أعرف بأنني لن أكون ضمن التشكيلة الأساسية لكنني تعلمت الكثير".

وحول تغييرات كونتي في تشيلسي ومدى قدرته على إصلاح مشاكل الفريق: "أتمنى أن نخوض موسماً جيداً هذه السنة بعد انضمامه إلينا ونحن نسانده وسوف نتبع توجيهاته. كل المدربين السابقين كانوا جيدين وفازوا بالألقاب وأتمنى أن يفوز كونتي بالألقاب معنا ويجب أن نساعده على تحقيق ذلك. نحن داخل الملعب وهو من على دكة الاحتياط، فهو يعطينا التوجيهات لكن علينا نحن أن نؤدي داخل الملعب. لذلك نحن سعداء لتواجده معنا فهو مدرب تكتيكي جيد جداً وهو يجيد كل شيء فهو قريب من اللاعبين وهذا أمر جيد. والآن علينا أن نعمل معاً وننسى الموسم الماضي السيء ونبدأ من الصفر في هذا الموسم للفوز في كافة المباريات".

وتحدث زوما عن مورينيو، إذ برأه من مشاكل تشيلسي الموسم الفائت، وقال: "المشكلة التي واجهناها في الموسم الماضي حصلت لأننا اعتقدنا بأن الموسم سيكون سهلاً ومقاربتنا الذهنية للمباريات كانت مختلفة وكنا نعتقد بأننا سنفوز بالمباريات مجرد لأننا أبطال الموسم الماضي ولذلك المباريات ستكون سهلة لكننا كنا مخطئين فالدوري الإنجليزي الممتاز هو أصعب دوري في العالم وكل الفرق لديها لاعبين جيدين ويلعبون كرة القدم بشكل مميز. لذلك تفاجأنا ولم نكن مستعدين لذلك ولهذا كان أداؤنا سيئاً والسبب يقع على اللاعبين أيضاً وليس على المدرب لوحده وكلنا نتحمل المسؤولية. الآن مورينيو غادر وجاء كونتي وعلينا نحن اللاعبين أن نعمل معاً وأن نحقق الألقاب. نعرف بأن الموسم الماضي كان سيئاً غير أن اللوم بالنسبة لي لا يقع على المدرب بل على اللاعبين أيضاً. يجب أن نكون أقوياء ذهنياً في الدوري الإنجليزي الممتاز لأنه دوري صعب جداً. كونتي هو مدربنا الحالي ويجب أن نتبع تعليماته وكما قلت مسبقاً يجب أن نعمل ونلعب بشكل جماعي وإذا لم نفعل ذلك فسوف نفشل".

وعن أجمل لقطة في مسيرته الرياضية: "خلال مسيرتي القصيرة لدي 2 أو 3 من أجمل اللحظات لكن ربما الأفضل كانت عندما فزنا ببطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وكنت ألعب في خط الوسط. كانت المباراة على ملعب ويمبلي أمام 80 ألف شخص وكانت تلك هي المرة الأولى التي ألعب فيها بهذا المركز وكانت المباراة جيدة جداً وتمكنا من الفوز بنتيجة 2-0 في ديربي لندن. فتلك كانت أروع لحظاتي مع تشيلسي".

أما اللقطة الأسوأ: "ربما لحظة إصابتي قبل 6 أشهر. لسوء الحظ بسببها فاتتني بطولة أمم أوروبا والدوري مع زملائي هنا فقد أبعدتني الإصابة عن المنافسة لمدة 6 أشهر. لا شك بأن تلك هي اللحظة التي أتمنى نسيانها لكن هكذا هي الحياة وكرة القدم وعلي أن أمضي قدماً".

وختم زوما حديثه عن أصعب لاعب واجهه في مسيرته المهنية، فقال: "إنه أغويرو، لأنه سريع جداً ومهاراته في المراوغة جيدة أيضاً. وعلى الرغم من أنني مدافع طويل إلا أنه لاعب سريع مع الكرة ويعرف مركزه جيداً وهو هداف بارع أيضاً ومن الصعب اللعب أمامه".

