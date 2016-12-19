كونتي يعترف بتغيير خططه إثر خسارتي ليفربول وآرسنال

أجبرت هزيمتان متتاليتان أمام ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في سبتمبر/أيلول الماضي انطونيو كونتي مدرب تشيلسي على تغيير خططه ليقود الفريق لتحقيق 11 انتصارا متتاليا.

وفاز تشيلسي على كريستال بالاس 1-صفر يوم السبت ليوسع صدارته لدوري الأضواء الى سبع نقاط ويعادل رقما قياسيا للنادي في عدد الانتصارات المتتالية في الدوري الممتاز.

وخسر فريق المدرب كونتي 2-1 على أرضه أمام ليفربول في سبتمبر قبل أن يخسر مجددا بثلاثية دون رد أمام مضيفه أرسنال وقال المدرب إن الهزيمتين أمام غريميه دفعتاه لتغيير خطة اللعب لينعكس الامر إيجابا على لاعبيه.

وأبلغ كونتي وسائل اعلام بريطانية "عادة عندما أخسر لا يغمض لي جفن لكني أنام الان ملء جفوني.

"بعد 11 انتصارا اصبحت لدينا طاقة ايجابية ورغبة في مواصلة النجاح."

وتابع "أحب الانتصارات وبعد أن تجرع فريقي هزيمتين ثقيلتين لم يعجبني الأمر وحاولت ايجاد الحل الأمثل في ارض الملعب وخارجه.

"وجدنا الحل المناسب بالتشاور مع اللاعبين وقلت لهم اننا نستحق افضل مما حققناه العام الماضي."

وقال المدرب الايطالي أيضا انه كان يخشى في باديء الأمر من عدم قدرة فريقه على التأقلم على طريقة اللعب الجديدة أو انه يجري تغييرات أكثر من اللازم.

واضاف "على مدار تاريخ تشيلسي لم يحدث هذا الامر. ان تجري هذا التغيير الجذري. هذا الوضع لم يكن سهلا. يتعين أن تسير رويدا رويدا حتى تتبلور الفكرة.

"تأمل دائما ألا تجري تغييرات كثيرة على الفريق. يوجد لاعبون في الفريق لا يعرفون سوى اللعب بأربعة مدافعين."

ويستضيف متصدر الدوري منافسه بورنموث في 26 ديسمبر كانون الأول وستوك سيتي في 31 ديسمبر قبل أن يحل ضيفا على توتنهام في الرابع من يناير كانون الثاني.