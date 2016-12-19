مدرب وست هام يسمح لكتيبته بتناول "الكحول"

سمح سلافن بيليتش، مدرب وست هام يونايتد للاعبيه بالاحتفال بعد عروض رائعة مؤخراً، لكنه ألغى احتفالاته الشخصية بمناسبة عيد الميلاد للتركيز على مواجهة سوانزي سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم 26 ديسمبر كانون الأول.



وبانتصاره في مباراتين متتاليتين على أرضه لأول مرة هذا الموسم الأولى على بيرنلي والثانية على هال سيتي ارتقى وست هام إلى المركز13 في الترتيب متقدما بخمس نقاط على منطقة الهبوط.

وأنهى وست هام الموسم الماضي في المركز السابع لكنه عانى منذ انتقاله للملعب الأولمبي في لندن في بداية الموسم، حيث فاز في خمس مباريات فقط من 17 خاضها في الدوري حتى الآن.

وأبلغ بيليتش وسائل إعلام بريطانية "لا يوجد ما يمنع اللاعبين من تناول كأسين من الجعة الآن."

وتابع "أرغب في أن يتحرر اللاعبون من الضغوط، وأن يستمتعوا بوقتهم. أريدهم أن يحتفلوا بالحصول على ست نقاط من مباراتين صعبتين."

وبعيدا عن الملعب الأولمبي في لندن حصد الفريق خمس نقاط فقط في مبارياته خارج الأرض وقال بيليتش إنه سيلغي احتفالاته الشخصية وسيركز على مواجهات صعبة قادمة.

وبعد مواجهة سوانزي سيحل وست هام ضيفاً على ليستر سيتي حامل اللقب في 31 ديسمبر قبل أن يستضيف مانشستر يونايتد في الثاني من يناير.

وقال بيليتش "يمكننا الاحتفال بعيد الميلاد في يناير أو فبراير. دعونا ننتهي من مهمتنا أولا."