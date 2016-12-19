وكيل أعمال مانسو لـ"العربية": الاتحاد أنهى قضية اللاعب

أكد إيميليانو سيبستيانو، وكيل أعمال النجم الأرجنتيني مانسو، أن مشكلة موكله المالية تم حلها مع إدارة اتحاد جدة والتي سددت المبلغ المستحق عبر إرساله إلى حساب بنكي خاطئ وهو ما سوف يتم شرحه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لكي يجنب النادي الجداوي العقوبة المعلنة يوم الأحد.

وقال وكيل أعمال مانسو في تصريحات خاصة لـ"العربية": "بالنسبة لموضوع مانسو، القصة بالكامل ان الشكوى حدثت لأن المبلغ المتبقي لم يتم تحويله ولذلك حدثت الشكوى رسميا لأن المبلغ لم يتم تحويله لحساب اللاعب البنكي وتم سداد أغلب المبلغ عدا جزء منه".

وأضاف: "باقي المبلغ تم تحويله الى حساب بنكي خاطئ لا علاقة له باللاعب ولذلك تم تقديم شكوى على نادي الاتحاد، الموضوع تم حله لكن الشكوى تمت لأن المال لم يصل الى اللاعب".

وقال وكيل اللاعبين الأرجنتيني: "الشكوى لم يتم حلها والايداع لم يصل بشكل صحيح".

وحول عقوبة اتحاد جدة بحسم 3 نقاط من رصيده: "نعم انا على دراية ان الاتحاد تمت معاقبته، ولكن هذه النقاط يجب اعادتها للاتحاد لأنه خطأ غير مقصود وليس تأخير من النادي بل لديه النية وتم تحويل المبلغ ولكن حدث الى حساب خاطئ".

وأفصح وكيل أعمال مانسو عن إرسال ملاحظة إلى الفيفا بشأن إشعاره بحوالة الاتحاد والخطأ غير المقصود، فقال: "لقد تم ارسال ملاحظة من خلال المحامي، وعلى اساسه انه يتم اعادة نقاط الاتحاد لأنه خطأ غير مقصود".