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"الانضباط" توقف نائب رئيس القادسية 6 مباريات

المصدر: العربية.نت
النائب بادغيش يسار الصورة
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أوقفت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، الاثنين، نائب رئيس نادي القادسية والمشرف على فريق كرة القدم، عبدالله بادغيش، لمدة 6 مباريات رسمية، بسبب دخوله في مشادة مع الحكم الرابع لمباراة فريقه مع نظيره الاتفاق، وتلفظه بألفاظ مسيئة.

كان القادسية التقى نظيره الاتفاق في 9 ديسمبر على استاد الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات دوري جميل السعودي للمحترفين، وانتهت المباراة بتعادل الفريقين 2-2.

يذكر أن القادسية يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري عبداللطيف جميل برصيد 12 نقطة بعد نهاية الدور الأول من المسابقة، متخلفاً عن الباطن صاحب المركز التاسع بنقطة واحدة.

كلمات دالّة

#القادسية, #الخبر, #بادغيش

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