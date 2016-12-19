"الانضباط" توقف نائب رئيس القادسية 6 مباريات

أوقفت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، الاثنين، نائب رئيس نادي القادسية والمشرف على فريق كرة القدم، عبدالله بادغيش، لمدة 6 مباريات رسمية، بسبب دخوله في مشادة مع الحكم الرابع لمباراة فريقه مع نظيره الاتفاق، وتلفظه بألفاظ مسيئة.

كان القادسية التقى نظيره الاتفاق في 9 ديسمبر على استاد الأمير محمد بن فهد ضمن منافسات دوري جميل السعودي للمحترفين، وانتهت المباراة بتعادل الفريقين 2-2.

يذكر أن القادسية يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري عبداللطيف جميل برصيد 12 نقطة بعد نهاية الدور الأول من المسابقة، متخلفاً عن الباطن صاحب المركز التاسع بنقطة واحدة.