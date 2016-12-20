اتحاد جدة: وكيل مانسو وعدنا بإنهاء القضية

أصدرت إدارة اتحاد جدة، بيانا رسميا مساء الثلاثاء، أكدت فيه طلب إلغاء قرار حسم النقاط الثلاث والصادر من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، مع تواصل الإدارة مع وكيل أعمال اللاعب الأرجنتيني مانسو.

وقال البيان الجداوي الأصفر: "يؤكد مجلس إدارة النادي عطفا على القرار الصادر عن لجنة الانضباط والقاضي بحسم ثلاث نقاط من رصيد الفريق الأول من مسابقة دوري جميل، حيث بادر المجلس فورا بالتواصل مع الممثل القانوني للاعب مانسو عبر اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لطلب إلغاء القرار".

وأضاف المجلس: "ثمة مراسلات واتصالات جرت في هذا الخصوص لوجود التباس في هذه القضية، حيث تم تزويد الممثلين القانونيين بكافة المستندات التي يمتلكها النادي والمتعلقة بهذا الملف، وعلى ضوء ذلك تم الاتفاق مع الممثل القانوني للاعب الذي أبدى مشكورا تعاونا كاملا لحل هذه الإشكالية من لجنة الانضباط".

واختتم البيان نصه: "الوكيل أبدى استعداده للتعاون في حل أي مشاكل إجرائية قد تكون صاحبت عملية سداد مستحقات اللاعب وقام بإرسال خطاب اللجنة الانضباط في الاتحاد الدولي، طالبا تعليق قرار حسم النقاط الثلاث، علما بأن مجلس الإدارة قام اليوم بمخاطبة الاتحاد السعودي بهذا الخصوص".