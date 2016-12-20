الأولمبية السعودية تعلن عن 33 رئيساً بين اتحادٍ ولجان

أعلنت اللجنة الأولمبية السعودية، أسماء رؤساء الاتحادات الرياضية عبر بيان رسمي صدر يوم الثلاثاء في حساب اللجنة بموقع تويتر.

وقالت اللجنة الأولمبية إنها عينت إبراهيم القناص رئيسا لاتحاد الكاراتيه، وأحمد القضماني رئيسا لاتحاد السباحة، وأحمد السديس رئيسا لاتحاد الجمباز، وبندر السفير رئيسا لاتحاد السهام، كما عينت تركي الخليوي رئيسا لاتحاد كرة اليد.

وتم تعيين الأمير تركي بن مقرن رئيسا لاتحاد الرياضات الجوية، وتوفيق معافا رئيسا لكرة التنس، وسعيد القحطاني رئيسا لاتحاد الصم، والأمير سلطان بن بندر رئيسا للسيارات والدراجات النارية، وعبد الله الخريف رئيسا لاتحاد الرياضات البحرية، والأمير عبد الله بن فهد رئيسا لاتحاد الفروسية.

كما أشارت الأولمبية إلى تعيين الأمير عبد الحكيم بن مساعد رئيسا لاتحاد البولينغ، وصباح الكريديس رئيسا لاتحاد الدراجات، وعبد العزيز الرشيد رئيسا لاتحاد المبارزة، وعبد العزيز السعيد رئيسا لاتحاد كرة الطاولة.

كما جرى تكليف عبد اللطيف الهريش رئيسا لاتحاد الرياضة المجتمعية، وعبد الهادي الحبابي رئيسا لاتحاد كرة الطائرة، وعثمان القصبي رئيسا للجنة السعودية للرياضات الذهنية، وشداد العمري رئيسا لاتحاد التايكوندو.

وسوف يترأس عثمان المحرج رئاسة الاتحاد السعودي للرماية، وعصام الملا رئيسا لاتحاد البلياردو والسنوكر، فيما تولى هادي القحطاني رئاسة اتحاد ألعاب القوى، وزياد التركي رئيسا لاتحاد الأسكواش، فيما تولى قاسم المعيدي رئاسة اتحاد الطب الرياضي.

وأكدت اللجنة أن محمد القنباز سوف يواصل مهامه كرئيس للجنة السعودية للرقابة على المنشطات، بينما سوف يكون محمد الحربي رئيسا لاتحاد رفع الأثقال، وعمر الغامدي رئيسا لاتحاد الملاكمة، ومشعل الجميع رئيسا لاتحاد المصارعة، ومقرن المقرن رئيسا للجنة السعودية للريشة الطائرة، وناصر الدغيثر رئيسا لاتحاد كرة الماء، بينما يتولى يوسف الدويش رئاسة اتحاد الجولف، وأخيرا لؤي ناظر رئيسا لاتحاد الجودو والجوجيتسو.