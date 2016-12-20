الهلال يحل ضيفا ثقيلا على الباطن

يسعى الهلال إلى استعادة صدارة دوري جميل السعودي للمحترفين مؤقتاً، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الباطن، في حين يبحث النصر عن استعادة نغمة الانتصارات حينما يواجه مضيفه الفتح على ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، ويأمل الشباب في تضميد جراحه حينما يحل ضيفاً على القادسية في افتتاح المرحلة 14 من المسابقة.

وفي حفر الباطن يسعى الهلال إلى استعادة صدارته مؤقتاً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الباطن الصعب في ملعبه.

وفقد الهلال صدارته بعد تعادله أمام غريمه التقليدي النصر في المرحلة السابقة لصالح اتحاد جدة الذي خطف لقب بطل الشتاء "الرمزي"، ويبحث الأزرق عن تحقيق ثلاث نقاط قد تبعده بفارق 6 نقاط عن الاتحاد في حال أثبت خصم ثلاث نقاط من رصيده من قبل الاتحاد الدولي "فيفا" بسبب مشاكل مالية لصالح اللاعب الأرجنتيني مانسو.

وتأكد غياب ثلاثي الأزرق نواف العابد وياسر الشهراني والاورغوياني ميليسي الذي فضل المدرب ابعادهم عن اللقاء حتى يتم تجهيزهم للقاء غريمه التقليدي النصر يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس ولي العهد السعودي.

ويحتل الهلال المركز الثاني برصيد 31 بفارق المواجهات المباشرة عن الاتحاد المتصدر وبفارق ثلاث نقاط عن أهلي جدة الثالث.

وفي المقابل يسعى الباطن إلى مواصلة حصده للنقاط والابتعاد عن شبح الهبوط الذي بات قريباً منه إذ يحتل الفريق المركز التاسع برصيد 13 نقطة وبفارق خمس نقاط عن الفتح متذيل الترتيب.

وعلى ستاد الامير عبدالله بن جلوي بالأحساء يبحث النصر عن استعادة نغمة الانتصارات حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفتح الجريح.

وفقد النصر نغمة الانتصارات في المرحلتين السابقتين بعد تعادله أمام جاره الشباب وغريمه التقليدي بذات النتيجة 1-1 ليحتل المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

وتنفس الكرواتي زوران ماميتش مدرب النصر الصعداء بعد تأكد مشاركة لاعب الوسط إبراهيم غالب المبتعد عن الفريق منذ أكثر من 9 شهور بسبب اصابته بقطع في الرباط.

وفي المقابل ستكون مهمة الفتح الجريح صعبة إذا ما أراد الابتعاد عن شبح الهبوط القريب جداً من الفريق.

وعانى الفتح كثيراً في الدور الأول إذ جمع الفريق 8 نقاط فقط في 13 مواجهة التي خاضها بعدما حقق فوزاً وحيداً على حساب الوحدة وتعادل في خمس مباريات أمام الفيصلي والاتفاق والتعاون والقادسية والباطن ليحتل المركز الأخير بفارق نقطتين عن اقرب منافسيه الوحدة والفيصلي.

وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي يسعى القادسية إلى استغلال تراجع مستوى ضيفه الشباب وتحقيق نتيجة ايجابية تبعد الفريق عن مناطق الخطر.

وفقد الشباب نغمة الانتصارات في الخمس مراحل الماضية بعدما تعادل في أربع مباريات أمام الوحدة والرائد والنصر والاتفاق وتلقى خسارة ثقيلة من جاره الهلال 3-صفر ليبقى في المركز الخامس برصيد 21 نقطة وبفارق الأهداف عن الاتفاق السادس.

وفي المقابل يأمل القادسية بمواصلة مستوياته المميزة الذي يقدمها مع مدربه البرازيلي هيلو دوس آنغوس بعدما نجح بتحقيق 7 نقاط في المراحل الثلاث الماضية بتحقيقه انتصارين على الرائد والوحدة وتعادل أمام غريمه التقليدي الاتفاق ليتقدم إلى المركز العاشر برصيد 12 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الفتح متذيل الترتيب.