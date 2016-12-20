سيميوني يؤكد: أتليتكو لن يسقط

اعتبر دييغو سيميوني، مدرب اتليتيكو مدريد، العثرات الأخيرة لفريقه حافزا إضافيا في ظل الاستعداد لإحياء فرص المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في العام الجديد.

ويحتل اتليتيكو المركز السادس بفارق تسع نقاط خلف المتصدر ريال مدريد الذي تتبقى له مباراة مؤجلة.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "نحتاج للتحسن. لا نتمتع بالثبات المطلوب في الدوري..لكنني أحب مواجهة التحديات".

وخسر اتليتيكو أربع مرات في آخر ست مباريات بالدوري وهو أسوأ سجل للفريق منذ 2011 - عندما تولى سيميوني المسؤولية - قبل أن يفوز

1 - صفر على لاس بالماس يوم السبت الماضي.



وأضاف "نحتاج لمواصلة العمل للتطور والتنافس وهذا ليس سهلا بعد خمس سنوات في نفس النادي".



وسيلعب اتليتيكو بطل الدوري الاسباني في 2013-2014 ووصيف بطل أوروبا مرتين في آخر ثلاث سنوات ضد باير ليفركوزن في دور الستة عشر بدوري الأبطال في فبراير شباط المقبل.



وتابع سيميوني "أتمنى أن نثبت في العام الجديد امتلاكنا لنفس النهم والقوة للمنافسة حتى النهاية. أفكر في الأمور الايجابية عاما وشكل 2016 عاما مهما للنادي".