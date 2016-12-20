فيدرر: سأعود الموسم المقبل

أكد لاعب التنس السويسري، روجيه فيدرر، المصنف الأول على العالم سابقا، أنه أصبح جاهزا للعودة إلى الملاعب مع بداية الموسم الجديد.

وأشار فيدرر ، على صفحته بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت ، إلى أنه الآن أصبح على ما يرام بعد التعافي من الإصابة في الركبة اليسرى وأصبح جاهزا للعودة إلى الملاعب موضحا أنه سيشارك في بطولة كأس هوبمان خلال الشهر المقبل استعدادا لبطولة أستراليا المفتوحة أولى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم الجديد.

وغاب فيدرر عن الملاعب على مدار الستة شهور الماضية وبالتحديد منذ خسارته في المربع الذهبي لبطولة إنجلترا المفتوحة (ويمبلدون) وذلك بسبب الإصابة في الركبة اليسرى.

وأعرب فيدرر عن لهفته واشتياقه لسماع صوت الجماهير والذي افتقده خلال الشهور الستة الماضية في ظل غيابه عن الملاعب.

وتراجع فيدرر ، الفائز بألقاب 17 نسخة من بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى ، إلى المركز السادس عشر في التصنيف العالمي لمحترفي التنس نظرا لغيابه عن المشاركة في البطولات خلال الشهور الماضية.