كلوب: تفوقنا على شراسة إيفرتون

قال يورجن كلوب مدرب ليفربول إنه كان ينبغي على فريقه إحباط طريقة اللعب الشرسة لإيفرتون قبل أن يفوز عليه 1-صفر بفضل هدف ساديو ماني في الوقت بدل الضائع بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأمس الاثنين سيطر فريق كلوب على الشوط الثاني تماما لكنه اضطر للانتظار حتى الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليهز شباك منافسه بعد أن وصل ماني أولا إلى كرة مرتدة من القائم بعد تسديدة من البديل دانييل ستوريدج من حافة منطقة الجزاء.

وقال كلوب لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية بعد التقدم للمركز الثاني متأخرا بفارق ست نقاط عن تشيلسي المتصدر "أفضل شيء يمكن فعله في مباراة مثل هذه هو الفوز وشاهدتم مدى سعادة جماهيرنا".

وأضاف "لا أستطيع تذكر حصول إيفرتون على فرصة واحدة. خطة إيفرتون كانت شرسة. كان اللاعبون يضغطون علينا في كل مكان في الملعب ومن الصعب اللعب ضد هذه الطريقة. لم نتمكن من التعامل مع هذا الأسلوب في البداية. سيكون رد فعلنا أفضل ضد هذه الطريقة في أشهر قليلة".

وتابع "كنا أفضل كثيرا في الشوط الثاني وكان يمكننا هز الشباك مبكرا. إذا فزت بمباريات عندما تكون فقط في حالة رائعة فلن تتنصر كثيرا. كانت المباراة مثل معركة وكنا على استعداد لها".

واحتسب الحكم مايك دين ثماني دقائق كوقت بدل ضائع بعد إصابة مارتن ستكلنبرج حارس مرمى إيفرون في الساق قبل أن يحل البديل جويل روبلس بدلا منه.

وقال رونالد كومان مدرب إيفرتون "من المحبط أن تهتز شباكنا في الوقت المحتسب بدل الضائع. الثماني دقائق أجهزت علينا".



وتابع "سننتظر لنحدد مدى إصابة ستكلنبرج وأيضا جيمس مكارثي (لاعب الوسط) تعرض لإصابة في عضلة الفخذ الخلفية".



وأضاف "واجهنا صعوبة في إيقاف ليفربول في الشوط الثاني".



ويحتل إيفرتون المركز التاسع برصيد 23 نقطة من 17 مباراة.