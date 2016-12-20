ليستر يتقدم باستئناف ضد طرد فاردي

قدم ليستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، استئنافا ضد طرد المهاجم جيمي فاردي في التعادل 2-2 مع ستوك سيتي يوم السبت الماضي.

وطرد الحكم كريج باوسون المهاجم فاردي في الدقيقة 29 بعد تدخل باستخدام قدميه معا ضد مامي ضيوف لاعب ستوك.

وقال ليستر على موقعه على الانترنت "قدم النادي استئنافا ضد الطرد الخاطئ لفاردي ونتوقع الحصول على رد خلال الأيام المقبلة".

ويستضيف ليستر - الذي يحتل المركز 15 - منافسه إيفرتون ثم وست هام يونايتد يومي 26 و31 من الشهر الحالي على الترتيب قبل أن يخرج لمواجهة ميدلسبره في الثاني من يناير كانون الثاني وسيغيب فادري عن هذه المباريات إذا خسر الاستئناف.