مباراة بين البرازيل وكولومبيا لصالح ضحايا شابكوينسي

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الاثنين، عن إقامة مباراة خيرية بين البرازيل وكولومبيا يوم 25 يناير/كانون الثاني المقبل، وهو نفس اليوم الذي يخوض فيه شابكوينسي أول مباراة منذ حادث تحطم طائرة الفريق.

وقال إدو جاسبار منسق المنتخبات الوطنية بالاتحاد البرازيلي اليوم الاثنين "هذه مباراة ستنظم لغرض خاص جدا ونهدف لمساعدة العائلات التي فقدت أغلى ما لديها".

وسيتم استدعاء اللاعبين المحليين فقط في البرازيل لخوض المباراة في ريو دي جانيرو.

وستخصص أرباح المباراة لعائلات ضحايا الطائرة التي سقطت في كولومبيا يوم 28 نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

وقتل 71 شخصا أثناء توجه طائرة تقل لاعبي ومسؤولي ومدربي شابكوينسي إلى كولومبيا لخوض مباراة ذهاب الدور النهائي لكأس سودامريكانا أمام أتليتيكو ناسيونال لكنها سقطت قرب مدينة ميديين ونجا ستة أشخاص فقط.

وفي نفس يوم المباراة الخيرية سيعود شابكوينسي للظهور في الدوري عندما يستضيف جوينفيل.

وكان موعد مباراة شابكوينسي قد تم تحديده بالفعل عندما أعلن الاتحاد البرازيلي عن اللقاء الودي مما يجعل مشاركة ممثلين عن شابكوينسي في لقاء البرازيل وكولومبيا محل شك.