"الانضباط" تعاقب مقهوي الأهلي وحارسي الوحدة والقادسية

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، عددا من القرارات الانضباطية تجاه بعض اللاعبين في الدوري السعودي إثر مخالفات ارتكبوها، كما أعلن الحساب الرسمي عبر تويتر يوم الثلاثاء عن القرارات.

وأوقفت اللجنة، حسين المقهوي لاعب الأهلي لمباراتين، وقامت بتغريمه 10 آلاف ريال بعد ارتكابه سلوكا مشينا ضد لاعب التعاون.

فيما عاقبت اللجنة حارس الوحدة عبد الله السديري بغرامة مالية قدرها 15 ألف ريال، بعد امتناعه عن الحضور إلى منطقة الفلاش انترفيو بعد لقاء القادسية في دوري جميل.

كما عاقبت لجنة الانضباط حارس القادسية فيصل مسرحي بالإيقاف لمباراتين رسمية وغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لتلفظه على زميله بالفريق بألفاظ مهينة في لقاء الوحدة.