النجعي ويحيى يمنحان النصر نقاط الفتح

حقق النصر انتصاراً ثميناً بعد فوزه الصعب على مضيفه الفتح 2-1 على ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء في المرحلة 14 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

ونجح النصر في استعادة نغمة الانتصارات التي فقدها في المرحلتين السابقتين بتعادله أمام جاره الشباب وأمام غريمه التقليدي الهلال بذات النتيجة 1-1، في حين واصل الفتح مسلسل اهداره للنقاط بعد تلقيه الخسارة الثامنة هذا الموسم.

وبدأ النصر المباراة بهجوم مكثف وكاد مهاجمه حسن الراهب أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله يحيى الشهري ليواجه المرمى ويسدد الكرة لتجد الحارس عبدالله العويشير الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 13 تمكن البرازيلي ناثان جونيور مهاجم الفتح من افتتاح التسجيل عن طريق ركلة جزاء تسبب بها اللاعب بنفسه.

ومع مطلع الشوط الثاني أجرى الكرواتي زوران ماميتش أول تغييراته حينما أشرك سامي النجعي بديلاً لبارغوياني فيكتور أيالا.

ونجح النجعي بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 53 بعدما ارتقى لعرضية زميله يحيى الشهري وحول الكرة برأسه في شباك الحارس عبدالله العويشير.

وواصل النصر هجومه ونجح صانع ألعابه يحيى الشهري بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 61 بعد تصديه لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة في شباك حارس الفتح عبدالله العويشير.

وكثف الفتح هجومه وهو ما دعا مدرب النصر إلى تأمين خط وسطه الدفاعي بإشراك اللاعب إبراهيم غالب المبتعد عن الفريق قرابة 9 أشهر بسبب اصابته بقطع في الرباط الصليبي ليدخل بديلاً للمهاجم حسن الراهب.

وحاول الفتح العودة من خلال سيطرته على الدقائق الأخيرة من المباراة إلا أن دفاع النصر نجحوا في المحافظة على شباكهم لتنتهي المباراة بفوز الضيوف 2-1.‬

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 29 نقطة متقدماً إلى المركز الثالث مؤقتاً، وبقي الفتح على رصيده السابق 8 نقاط في المركز الأخير.

