الهلال الفريق المدلل!!

نجح الإعلام المضاد للفريق الهلالي في الترويج للكذبة العريضة التي تقول «الهلال فريق اللجان المدعوم من الجميع الذي يحظى بدعم الحكام» وغيرها من الاكاذيب التي جعلت غير المتابع يعتقد ان الهلال توج بجميع البطولات، ولم تطبق بحقه ولا عقوبة وان من يلعب أمامه لابد ان يخسر بيد التحكيم قبل ان يبدأ النزال.

الهلال المدعوم كما يعتقد المروجون لم يحقق بطولة الدوري خلال الخمسة مواسم الماضية في حين يؤكد الجميع ان هناك من تُوج خلال هذه الاعوام بدفع رباعي وخماسي، ولم تطلق عليه الكذبة العريضة؛ فالفريق المدعوم لابد ان يتوج ببطولة الدوري البطولة الكبرى التي يبحث عنها الجميع.

الهلال لم تنقل له المباريات على أرضه، ويرتب جدول الدوري من منزل أحد رؤسائه وتحتسب له ركلات جزائية بنظام «دلهوم»، ويضغط على منافسيه حتى يمهد له الطريق نحو البطولات.

الهلال صار الجميع خصومه، ويتحاشون ان يعطوه حقه حتى لايتهموا بمحاباته؛ فأصبح الضغط عليه بطولة عند الآخرين.

اتحاد الكرة ولجانه صاروا يحابون الآخرين على حسابه في الوقت الذي يضغطون عليه بقراراتهم التي كان آخرها تأجيل قرار حسم ثلاث نقاط من منافسه على الصدارة الاتحاد حتى نهاية مباريات الجولة وحتى لايتأثر لاعبو الفريق الاتحادي؛ في حين لم يحسب للفريق الهلالي ولاعبيه أي حساب في مواجهتهم التنافسية أمام النصر فقد كان الضغط واضحاً على لاعبي الهلال من أجل المحافظة على الصدارة؛ فالتسرع والبحث عن هز الشباك كان شعار الجميع ولكم ان تتصوروا لو ان القرار قد أعلن قبل المواجهة كيف سيكون أداء لاعبي الهلال في التعامل مع العدد الكبير من الكرات التي وصلت لخط الستة النصراوي، فقد أهدر الهلاليون فوزاً عريضاً ربما يصل إلى رقم قياسي من الأهداف فالفرص كانت عدة ورعونة التسديد كانت بسبب الضغط واختتام الدور الأول من الدوري في الصدارة.

الهلال خلال الخمسة أعوام الماضية كان ضحية محاباة اتحاد الكرة ولجانه للجميع على حسابه مما جعله يدفع ضريبتين، الأولى دلال الآخرين والبحث عن رضاهم، والثانية قسوة القرارات عليه.

-باختصار

*مشكلة الحارس العويس ولاعب الوسط أحمد عطيف مع المدرب سامي الجابر ستؤثر بشكل مباشر على أداء الفريق الشبابي في قادم المباريات!!

*حارس النصر حسين شيعان قدم واحدة من أجمل مبارياته أمام الهلال، وتصدى لأهداف عدة محققة يعجز عن التصدى لها كبار الحراس في العالم!!

*خصم نقاط الاتحاد أحد أكبر الفرق السعودية سيؤثر على سمعة كرتنا خارجياً!!

*الخمس جولات المقبلة سترسم ملامح البطل؛ في حين سيكون الصراع على البقاء بين ثمانية فرق مستمراً حتى الجولة قبل الأخيرة!!

*نقلا عن الرياض السعودية