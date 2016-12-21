الهلال يسقط الباطن بهدفين ويتصدر الدوري

استعاد الهلال صدارة دوري جميل السعودي للمحترفين مؤقتاً بعد فوزه الصعب على مضيفه الباطن 2-صفر، في حين واصل الشباب مسلسل نزيف النقاط بعد تعادله أمام مضيفه القادسية 1-1 على ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر في افتتاح المرحلة 14 من المسابقة.

وشهدت المباراة أفضلية للهلال الذي كان قريباً من افتتاح التسجيل بعد مرور خمس دقائق حينما اخترق مهاجمه البرازيلي ليوناردو بوناتيني دفاع الباطن وسدد الكرة إلا أن الحارس مزيد فريح تصدى لها.

وعند الدقيقة 19 تلقى الهلال ضربةً موجعة بعدما أشهر حكم المباراة محمد القرني البطاقة الحمراء في وجه لاعبه البرازيلي كارلوس ادواردو ليكمل اللقاء بعشرة لاعبين.

ولم يؤثر الطرد على الهلال الذي واصل سيطرته وتمكن مهاجمه البرازيلي ليو بوناتيني من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 45+3 حينما ارتقى لعرضية مواطنه تياغو ألفيس ليحول الكرة برأسه في شباك الحارس مزيد فريح.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال أفضليته وكاد مدافعه أحمد شراحيلي أن يسجل الهدف الثاني حينما حول عرضية زميله البرازيلي تياغو ألفيس بقدمه إلا أنها أصابت العارضة.

وعند الدقيقة 73 ترجم اللاعب سالم الدوسري أفضلية الهلال بتسجيله الهدف الثاني حينما سدد كرةً من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك حارس الباطن مزيد فريح.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 34 في المركز الثاني وبفارق ثلاث نقاط عن اتحاد جدة صاحب المركز الثاني والذي سيواجه الرائد يوم الجمعة المقبل، وبقي الباطن على رصيده السابق 13 نقطة في المركز العاشر مؤقتاً.

وعلى ستاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر واصل الشباب مسلسل نزيف النقاط بعد تعادله أمام مضيفه القادسية 1-1.

وواصل الشباب مسلسل إهدار النقاط بعد أن ابتعد عن نغمة الانتصارات في المبارايات الست الماضية والذي تعادل في خمس مباريات وخسر مباراة أمام الهلال.

وشهدت المباراة أفضلية للقادسية الذي أضاع لاعبوه عدداً من الهجمات المحققة في حين أن الشباب اعتمد على الهجمات المرتدة.

وتقدم القادسية بعد مرور 11 دقيقة عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح لاعبه العراقي سعد الأمير.

وانتظر الشباب حتى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول حتى تمكن من تسجيل هدف التعادل عن طريق مدافعه حسن معاذ الذي سدد كرةً قوية استقرت في شباك القادسية.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب الى 22 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً، وارتفع وصيد القادسية إلى 13 نقطة في المركز التاسع مؤقتاً.