توريه يريد أن يجعل السيتي أكبر من جاره اليونايتد

يشعر يايا توري، لاعب وسط مانشستر سيتي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بإصرار كبير على تحقيق حلمه بأن يصبح ناديه أكبر من غريمه وجاره مانشستر يونايتد.

ويبقى الطريق طويلا أمام سيتي للتفوق على أنجح فريق إنجليزي، لكن توري يشعر أن فريقه قطع خطوات مهمة نحو ذلك الأمر منذ انضمامه قادما من برشلونة في 2010.

وقال توري لوسائل إعلام بريطانية "فزت بلقب الدوري الإنجليزي مرتين وأريد أكثر من ذلك".

وأضاف "الأمر صعب في الدوري الإنجليزي وهذا العام أصعب من السنوات الماضية. عندما انتقلت إلى سيتي جئت من أجل كتابة التاريخ".

وتابع "أريد لهذا النادي أن يتغير. أريد لهذا النادي أن يصبح أكبر من يونايتد. أدرك أن المطلوب بذل الكثير من الجهد لكن هذا حلمي".



وبدأ سيتي الموسم بقوة مع بيب جوارديولا وفاز بأول عشر مباريات قبل أن يتراجع ويكتفي بالانتصار ست مرات في 17 مباراة ليصبح بالمركز الثالث في الدوري بفارق سبع نقاط عن تشيلسي المتصدر.



ورغم ذلك يشعر توري أن جوارديولا لن يتراجع تحت الضغط عن أسلوبه الخططي الذي جعله يحقق النجاح ويحرز العديد من الألقاب خلال تدريب برشلونة ثم بايرن ميونيخ.



وقال توري "يجب على المرء دائما أن يفعل ما يعرفه. لا أعتقد أنه (جوارديولا) سيغير أفكاره. أعتقد أنه أدرك مدى القوة البدنية للدوري لكنه ذكي جدا ويفهم كرة القدم بشكل رائع. عليه الفوز باستمرار والهيمنة على اللقب لكنه تابع أن هذا أمر معقد في إنجلترا".



ويلعب سيتي في ضيافة هال سيتي بالدوري يوم الاثنين المقبل.



