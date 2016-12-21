طوكيو.. تخفيض ميزانية أولمبياد 2020

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة في طوكيو عام 2020 الأربعاء تخفيض ميزانية الاستضافة لتصبح بين 15 و16.8 مليون دولار، بعد الضغوط التي تعرضت لها.

وتعرض المنظمون لضغوط كبيرة من أجل تخفيض كلفة الألعاب، وجاءت الميزانية الجديدة أكثر تفصيلا بعد نقاشات بين اللجنة المنظمة ومسؤولين يابانيين آخرين وأعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية.

وتوجه الإسترالي جون كوتس نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية إلى المنظمين عبر الفيديو قائلا "نحن سعداء بما قمتم به".

وأضاف "نتوقع مواصلة العمل معكم للتوصل إلى مزيد من الاقتطاعات (في الميزانية)".

وكان حاكم طوكيو يوريكو كويكي المنتخب هذا العام وعد بخفض كلفة استضافة الألعاب، وقد أوضح أنه يمكن اقتطاع مبلغ 340 مليون دولار بإجراء تعديل على منشآت الكانوي كاياك والكرة الطائرة والسباحة.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية رفضت الشهر الماضي الميزانية التي اقترحها حاكم طوكيو وقدرت بـ17.78مليار دولار، وطالب بتخفيضها.