فريق البلجيكي برودوم يهدد بخطف "جوهرتي" النصر

استلمت الإدارة الرياضية في كلوب بروج البلجيكي من أحد الكشافين الأوروبيين، تقارير مفصلة عن عبدالرحمن الدوسري وسامي النجعي، لاعبي النصر، من أجل الانتقال إلى صفوف الأول بالمجان، مستغلاً عدم توقيع الثنائي لعقود احترافية مع ناديهما حتى اللحظة.

ووفقاً لمصادر "العربية.نت" فإن الكرواتي إيفيس كاكارون، وكيل الأعمال وكشاف المواهب في نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تواصل مع مسؤولي النادي البلجيكي الذي يتولى تدريبه ميشيل برودوم مدرب الشباب السابق، وأحد أندية الدرجة الثانية في كرواتيا، عارضاً عليهم ضم اللاعبين الشابين إلى صفوف أحدهما، قبل أن يسلمهما تقريراً مفصلاً عن النجعي والدوسري، استعان من خلاله بآراء مدربين أشرفوا على تدريبهما، إضافة إلى المباريات التي خاضها الثنائي مع فريق النصر الأول، إضافة إلى منتخب الشباب السعودي الذي حقق وصافة آسيا وبلغ مونديال الشباب في كوريا الجنوبية.

وأكد كاكارون لـ"العربية.نت" حسم أمر انتقال اللاعبين اللذين وصفهما زوران ماميتش مدرب النصر بـ"الجوهرتين" خلال أيام معدودة، وزاد: قدمت تقارير فنية عن النجعي والدوسري، ولقيت استحسان الأندية، كما أنهما صغيران في السن، ولديهما القدرة على التطور، ووصولهما إلى أوروبا يعتبر فرصة ذهبية لهما، سواء بالانتقال إلى فريق أوروبي آخر، أو الاستمرار في أحد تلك الأندية، أو حتى العودة إلى السعودية في وقت لاحق، لكن حسم هذا الأمر سيستغرق أياماً، ولا أريد الإفصاح عن تفاصيل أكثر.

وبدأ النجعي مشواره مع النصر إبان إشراف الإسباني راؤول كانيدا على الأصفر نهاية الموسم الماضي، وأحرز في مشاركته الأولى هدفاً في شباك اتحاد جدة، فيما شغر الدوسري خانة المحور بشكل مستمر منذ إصابة عبدالعزيز الجبرين أمام الأهلي نهاية أكتوبر الماضي، ودفع به زوران أساسياً أمام الهلال في اللقاء الدوري الأخير.