- لعنة مانسو، وميثاق الشرف، والظلم المركب والمتراكم في هذه القضية يطارد الاتحاد منذ 2009.

- الموضوع باختصار: وقع الاتحاد مع اللاعب، احتج الأهلي، فظهرت كذبة ميثاق الشرف لإلغاء الصفقة على أن تتحمل رعاية الشباب كل التبعات المالية، ولم يحدث..

- ظهرت الحقيقة في 2015 عندما أرغم الاتحاد على السداد.

- في 2016، مبلغ تافه من تبعات القضية، إهمال من "طرف ما" يتسبب في خصم 3 نقاط، بيان الاتحاد السعودي غامض، كما هو موقف النادي..

- أسئلة: هل تلقى النادي كافة الإنذارات، وأهمل؟ هل أهمل الاتحاد السعودي في عمله؟ هل هناك مخرج قانوني؟ ماذا عن أرتال القضايا المتبقية، هل ستوقف مسيرة الاتحاد الرائعة؟ ولماذا تكثر الأسئلة دون إجابة؟

* الجواب: في المطبخ الرياضي، الشفافية أخت المهلبية.

*نقلا عن النادي السعودية