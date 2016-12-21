ماني: رحلة إفريقيا لن تؤثر على ليفربول

أكد ساديو ماني، أن ليفربول لن يتأثر بمشاركته مع منتخب السنغال في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الشهر المقبل، وقال إن الفريق يملك العديد من اللاعبين المميزين.

وسجل ماني - الذي انضم لليفربول من ساوثامبتون قبل انطلاق الموسم الجاري - هدف الفوز على إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الاثنين ويتصدر قائمة هدافي ناديه برصيد ثمانية أهداف.

وقال ماني لوسائل إعلام بريطانية "لن يكون من السهل بالنسبة لي الذهاب مع السنغال الشهر المقبل. كنت أود مواصلة اللعب مع زملائي لكن الفريق يتفهم الأمر لأنها بلادي وهذا حلمي".

وأضاف "سيبقى الفريق كما هو بدوني وربما أفضل".

وتنطلق كأس الأمم في الجابون في 14 يناير كانون الثاني بينما يقام النهائي في الخامس من فبراير شباط.

ويتبقى لماني ثلاث مباريات في الدوري مع ليفربول أمام ستوك سيتي ومانشستر سيتي وسندرلاند قبل السفر للالتحاق بتشكيلة السنغال.

وسيغيب ماني عن مباراتي مانشستر يونايتد وسوانزي سيتي وربما لا يلحق أيضا بمباراة تشيلسي في 31 يناير كانون الثاني.

لكن ما يخفف من أثر غياب ماني أن المهاجم دانييل ستوريدج عاد لتشكيلة ليفربول كما اقترب فيليب كوتينيو لاعب الوسط والمدافع جويل ماتيب من التعافي من الإصابة.

وقال ماني "كوتينيو سيعود وماتيب سيعود وستوريدج عاد بالفعل. هذا يوضح أن الفريق سيكون قويا".

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري بفارق ست نقاط عن تشيلسي المتصدر بعد 17 جولة وسيستضيف ستوك صاحب المركز 11 يوم الثلاثاء المقبل.