في عز المربعانية.. في عز البرد.. لم يلتفتوا لدرجات الحرارة ولا البرودة.. بالنسبة لهم كلها أرقام.. لا أهمية للأرقام.. المهم هو الهلال.. حضروا قبل أن يحضر الهلال.. دخلوا أجواء المباراة قبل أيام.. كانوا في الموعد أو قبل الموعد.. انتظروا الهلال في المطار.. انتظروا المباراة على أحر من الجمر.. إنهم أهل حفر الباطن.. أهل الفزعة والكرم.. ملأوا المدرجات.. حضور تاريخي في مباراة تاريخية.. أضافوا لدوري جميل نكهة مختلفة..نكهة القهوة ورائحة السمر.. أتمنى أن يبقى الباطن في دوري جميل لنستمتع بأهل الحفر مواسم عديدة.



في اللقاء كان الباطن ندا للهلال.. في الشوط الأول كان أفضل.. ساعدهم طرد إدواردو وصغر الملعب.. ولكن ليو أنقذ الهلال من أصعب الأشواط.. سجل في الوقت بدل الضائع فضاع الباطن.. كالعادة ليو يتحرك قبل المدافعين ويسجل.. ليس لاعبا سريعا ولا مهاريا ولكنه يعرف التمركز بشكل مذهل.. يملك حس التوقع ويعرف قبل الكل أين ستتجه الكرة.



دياز كان رائعا في المباراة.. تعامل مع الطرد بذكاء ولم يلخبط أوراق الفريق.. بل تصرف بحكمة وتروٍ فكسب اللقاء.. لم يغير من الخارج بل غير مهام ألفيس وسالم الدوسري.. ساعده أن سالم كان في أفضل حالاته.. سالم رائع ولكنه يحتاج للنضج أكثر.. نضج نواف العابد وفهد المولد.. آن الأوان أن تنضج يا سالم.. ارفع رأسك أكثر.. مرر أكثر.. فكر في التسجيل لا في الاستعراض.. فالتسحيب أصبح من الماضي.. لا تريد أن تكون لاعبا من الزمن الجميل.. تملك كل شيء ولكن احتفاظك الطويل بالكرة يمنعك من التطور والانطلاق.. قدمت مباراة رائعة فلا تتوقف.. كمل المشوار.



يعود الهلال للصدارة.. والاتحاد يطارده بشراسة.. عادت أيام التنافس الهلالي -الاتحادي.. أجمل وأرقى صور التنافس في كرة القدم السعودية.. ميزة التنافس الهلالي-الاتحادي إنه مبني على الاحترام.. يعرف الهلاليون قيمة الاتحاد ويعرف الاتحاديون قيمة الهلال.



شكرا لجماهير الهلال في الحفر.. شكرا على تفاعلكم مع المباراة.. تستحقون الاحتفال.. أجمل احتفال.. فاز الهلال في الملعب وفزتم بقلوب كل من شاهد اللقاء.

*نقلا عن الرياضية السعودية