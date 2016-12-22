المعايشة أساس الاحتراف

كثيرون أولئك الذين لا يدركون من حقيقة الاحتراف ومحتواه سوى القشور، بينما مضمون تلك الكلمة لا يزال غائباً ومغيباً لدى أغلب صانعي القرار الرياضي عندنا، إنها الحقيقة التي لا يمكن التنصل منها، وهي السبب وراء حالة التوهان التي تعيشها رياضتنا في زمن الاحتراف، الزيارة التي أجريتها لجامعة توكاي في اليابان مع المنتخب الوطني للجودو، وفي يومين فقط أدركت أننا نعيش في قرية بعيدة عن عالم الاحتراف الرياضي، وانتابتني حالة من الشك حول الاحتراف الذي نتغنى به ونستعرض وبين الاحتراف الذي وجدته على أرض الواقع في بلد التخصص والتكنولوجيا.

الهدف من إقامة معسكر منتخبات الجودو في اليابان أن يتعايش لاعبونا مع نظرائهم اليابانيين تفاصيل حياتهم اليومية، بدءا من الإقامة في سكن المدينة الجامعية، والتدريب معهم ومشاركتهم أدق التفاصيل اليومية، وخلال يومين فقط اكتشفنا حجم الهوة التي تفصل بيننا وبينهم، الأمر الذي أصابنا بالإحباط لأننا اكتشفنا موقعنا الحقيقي من الاحتراف، أو بالأحرى اكتشفنا أن الاحتراف الذي نتغنى به ونستعرض، ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالاحتراف الحقيقي، فالاحتراف في مفهومنا المحلي تفرغ وعقود وأموال، بينما الاحتراف عند أهل الاحتراف منظومة عمل متكاملة، أساسها الالتزام وقاعدتها النظام.

كلمة أخيرة

المعايشة كشفت لنا حقيقة احترافنا الوهمي، وما خفي أعظم، غداً نواصل.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية