صدمة فيفا لرياضتنا

ليس من السهل تقبّل قرار صادم وقاهر مثل الذي تعرض له نادي الاتحاد السعودي بحسم ثلاث نقاط من رصيد فريقه الكروي عشية صدارته الدور الأول من دوري جميل «بطلاً للشتاء».

وما يحزّ في النفس ويوجع القلب استمرار ضبابية الجهات المعنية، وفي مقدمتها الاتحاد السعودي لكرة القدم في قضية خطيرة مصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بسبب عدم دفع بعض مستحقات الأرجنتيني داميان مانسو الذي تنافس عليه الاتحاد والأهلي قبل ثماني سنوات.

وفي ذلك الوقت أعلن الأمير سلطان بن فهد الرئيس العام لرعاية الشباب، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تكفله بسداد المستحقات المترتبة على القضية، بعد أن حلّ مشكلة تنازع الناديين على مانسو ووجّه بعدم التعاقد معه. ولكن «فيفا» صدمنا بقرار بعد ثماني سنوات بحسم ثلاث نقاط من الاتحاد في الدوري المحلي، وتضاعفت صدمتنا ببيان الاتحاد السعودي لكرة القدم موضحاً أنه بعد التنسيق مع إدارة نادي الاتحاد أجّل الإعلان يومين بسبب مباراة الاتحاد مع الفتح!

وواكب عدم الشفافية اتهامات وعبارات تجريحية من إعلاميين وغيرهم لكثيرين ممن رأسوا اتحاد القدم ونادي الاتحاد والهيئة العامة للرياضة خلال ثماني السنوات، ودخلنا معركة جديدة من الصراعات والانقسامات بسبب عدم دقة المعلومة وما يعقبها من إجراءات.

القضية يجب أن تؤصل بالتطورات الصامتة إلى أن يبت فيفا بقرار حسم النقاط، وبالتالي معرفة الخلل واتخاذ ما يلزم.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية