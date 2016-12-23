ميزانية رياضة 2020

البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للرياضة.. قريباً الإطلاق.. هكذا هي عبارة رابط البوابة فمنذ التحول قبل 229 يوماً من رعاية الشباب نحو هيئة عامة للرياضة، والجميع من الباحثين ومراكز البحوث الرياضية وكذلك الكتاب الرياضيين يأمل البحث عن خطة التحول الوطني لهيئة الرياضة 2020 وكذلك آلية الربط في الرؤية السعودية الكبيرة 2030 من خلال البوابة الإلكترونية التي تمثل واجهة الهيئة، ونافذة لتواصلها مع المجتمع تزود الجميع بما يتم أولاً بأول في قطاع الرياضة، وما يرتبط بهما من تساؤلات أو استفسارات.

- ويتزامن فكرة المقال مع إعلان مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي (2017) وهيئة الرياضة جزءا من منظومة الحكومة الفاعِلة والهادفة لتعزيز كفاءة الإنفاق وتعزيز التوافق بين الأولويات الاستراتيجية وتوزيع الميزانيات بين الوزارات التنفيذية، وتعزيز ضوابط تنفيذها وآليات التدقيق والمحاسبة وأمس سجلت هيئة الرياضة أول ميزانية مخصصة لبرامجها في 2017 والتي ترتبط في برنامج التحول الوطني وأيضا الرؤية الوطنية ومن هنا ونتيجة غياب ترتيب أولويات الأهم على المهم وعدم وجود البوابة الإلكترونية لهيئة الرياضة حتى الآن لمعرفة هيكلنا التنظيمي الرياضي وخطتنا الإستراتيجية وشركائنا في المرحلة القادمة، فهناك 4 أهداف إستراتيجية للهيئة، و22 مبادرة جديدة إجمالي تكلفتها 7.7 مليار ريال وهي مبادرات نوعية حرص من خلالها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في تحقيق إستراتيجيات القدرة على تحديد الهدف، الإنجاز والتفوق، الالتزام، الولاء، الانتماء، القيادة والريادة، التفاعل الناجح مع معطيات العصر.

- ومن أهم المبادرات التي أصنفها أولاً مع إقرار ميزانية النماء والتخلص من إدمان النفط نحو المملكة العصرية بروح الصناعة والاقتصاد المعرفي هي مبادرة «مجلس الشباب السعودي» وهو مجلس فعلي ومنصة رقمية والمرصود له في إقرار وثيقة التحول الوطني 313.7 مليون.

- هذا المجلس يجب أن ينطلق بأسرع وقت ممكن ليكون الذراع الرئيسي لاستكمال دعم حكومتنا الفاعلة وتنمية حس الشاب والفتاة المسؤولة بل هو المكون الأهم في تعزيز الانتماء للأرض والتاريخ والإرث.

*نقلا عن عكاظ السعودية