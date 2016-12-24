الأهلي يؤجل مصير الراحلين بعد موقعة الزمالك

أرجأ الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري، بقيادة حسام البدري، حسم ملف اللاعبين الشباب المطلوبين للإعارة والراحلين عن القلعة الحمراء خلال الانتقالات الشتوية في كانون الثاني/ يناير المقبل إلى ما بعد مباراة القمة أمام الزمالك المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات المرحلة الـ17 لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

وقرر المدير الفني تأجيل هذا الملف بسبب التركيز الشديد على القمة، على أن يتم بعدها عقد جلسة لتحديد مصير الراحلين، وفقا لعروض الاعارة المقدمة لأكثر من لاعب.

ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 42 نقطة بعد 16 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن بفارق 11 نقطة عن الزمالك صاحب المركز الثالث، والذي خاض 13 مباراة ويتبقى له ثلاث مؤجلات.

وفي سياق متصل، يخضع أحمد حجازي مدافع الأهلي لاختبار طبي خلال الساعات المقبلة لتحديد موقفه من اللحاق بمباراة الزمالك من عدمه.

ويواصل حجازي حاليا أداء تدريباته التأهيلية في إطار برنامج التأهيل الذي يخضع له للعلاج من الإصابة التي يعاني منها بشد في العضلة الخلفية.

كما يخضع باسم علي، الظهير الأيمن للأهلي، لبرنامج علاج طبيعي وتأهيلي، ولكنه لن يتمكن من اللحاق بمباراة الزمالك وفقا لتقرير الجهاز الطبي. ويعاني باسم علي من تمزق في الرباط الداخلي للركبة، كشفت عنه الفحوصات الطبية الدقيقة التي خضع لها خلال الساعات القليلة الماضية.