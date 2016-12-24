البلتاجى لن يستقيل

آثارت استقالة رضا البلتاجى من رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة ردود فعل غاضبة لدى الأندية، بعدما تقدم باستقالته من رئاسة اللجنة على ضوء الاحتجاجات المقدمة من بعض الأندية ضد عمل الحكام داخل المستطيل الأخضر، ورغم تأكيدات اتحاد الكرة باستقالته إلا أن المؤشرات تؤكد حتى الآن بقاء البلتاجى على رأس اللجنة حتى نهاية الموسم، مما يفتح هجوما جديدا على الجبلاية ولجنة الحكام فى ضوء نتائج الأندية بالدوري.

وأصبح التحكيم المصرى على المحك بعدما أفادت بعض التقارير الصادرة عن اتحاد الكرة عن تولى عصام عبدالفتاح عضو لجنة الجبلاية المسئولية، وتلك مشكلة كبيرة كيف يكون فردا عضوا فى الجبلاية ويعمل فى نفس الوقت رئيسا للجنة الحكام وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول دور التحكيم فى الفترة المقبلة خاصة فى الدور الثانى للمسابقة.

إقامة قمة الأهلى والزمالك فى موعدها يوح الخميس المقبل قرارا صائبا خاصة أن التأجيل كان سيضر المسابقة بشكل كبير، ونتمنى أن تخرج قمة حقيقية بين الفريقين الكبيرين قبل الإعداد لمشاركة المنتخب الوطنى بجهاز الفنى المكون من الأرجنتينى كوبر ومعاونيه فى نهائيات أمم إفريقيا بالجابون 2017حيث نتمنى أن يعود الفراعنة بكأس البطولة الغائبة عنا منذ عام 2010.

*نقلا عن الاهرام المصرية