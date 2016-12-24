رئيس الاتحاد الألماني: ما فائدة كأس القارات؟

أثار رينهارد جريندل، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم السبت، مجدداً الشكوك حول مستقبل كأس القارات، مشيرة إلى أن اللاعبين الدوليين يحتاجون إلى قدر أكبر من الوقت للتعافي بين الموسم والموسم الذي يليه.

ويشارك المنتخب الألماني، بطل العالم، في كأس القارات التي تقام في روسيا بين 17 حزيران/يونيو والثاني من تموز/يوليو، 2017 ولكن جريندل قال إنه من الضروري أن يتم إعادة التفكير في جدوى البطولة، التي دائما ما توصف بأنها بروفة تعكس مدى استعداد الدولة المستضيفة لكأس العالم.

وأوضح جريندل أن زيادة المباريات أدى إلى زيادة الضغوط على عاتق اللاعبين، وأن الأندية في حاجة إلى مزيد من الوقت لإجراء عمليات إحلال وتجديد.

وأكد "خاصة عندما نفكر فيما بعد 2017، هناك حاجة لاتخاذ قرار فيما يتعلق ببطولة كأس القارات". وتابع "بالنسبة لكأس العالم 2022 في قطر، فإن هذه البطولة سوف تقام في الشتاء، ولا يمكنني أن أتخيل كيف سيتم وضع مباريات البطولة في أجندة كرة القدم".

وتلعب ألمانيا في كأس القارات في مجموعة واحدة مع تشيلي وأستراليا والفريق الفائز بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام الشهر المقبل.

وتضم المجموعة الثانية لكأس القارات، روسيا الدولة المنظمة، والبرتغال ونيوزيلندا والمكسيك.