رسمياً.. خصم 3 نقاط من رصيد اتحاد جدة

خصمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، 3 نقاط من رصيد نادي اتحاد جدة في مسابقة الدوري، وذلك بقرار ملزم من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وبحسب البيان الصادر ليل السبت، فقد قال بيان اتحاد الكرة السعودي: "إلزام لجنة المسابقات بصورة عاجلة وفورية بخصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق الأول للنادي في بطولة دوري جميل للمحترفين للموسم الرياضي".

ولم يشر البيان الرسمي إلى إمكانية الاستئناف ضد القرار من عدمه، فيما لم يصدر اتحاد جدة بيان رسمي حتى هذه اللحظة للتعليق على حيثيات القرار.

وبذلك تراجع الفريق الأصفر إلى المركز الثالث برصيد 31 نقطة، فيما يتصدر الهلال جدول الترتيب بـ34 نقطة.

وتعود القصة إلى مستحقات مالية سابقة لم يسددها النادي الجداوي لصالح اللاعب الأرجنتيني مانسو، من بينها أجور أتعاب لصالح محكمة التحكيم الدولية "كاس".