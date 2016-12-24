سييرا عن الرائد: أخطاؤنا منحتهم الأمل

أعرب لويس سييرا، المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، عن سعادته بفوز فريقه على الرائد، مشيراً إلى أنه سيحاول تصحيح الأخطاء في المباريات المقبلة.

وتغلب اتحاد جدة على الرائد 3-2 اليوم، الجمعة، في الجولة الرابعة عشرة من الدوري السعودي.

وقال سييرا، في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، "فريقي كان الأفضل في الشوط الأول الذي استطعنا أن ننهيه، ونحن متقدمون، واستطاع الرائد أن يعود للمباراة، ويتقدم مستغلا أخطاء فردية للاعبي فريقي".

وتابع "لاعبو الاتحاد أظهروا معدنهم الحقيقي، ولم يستسلموا للهزيمة حتى تمكنوا من تحقيق الفوز بالمباراة".

وأكد "قاتلنا حتى آخر لحظة وفزنا بنقاط المباراة كاملة، والأخطاء واردة في كل فريق، ونسعى لتصحيحها في المباريات المقبلة".

ويشارك اتحاد جدة، الهلال في صدارة الدوري السعودي برصيد 34 نقطة، بعد 14 جولة.