قرعة كأس الملك: النصر والهلال في مواجهة مرتقبة

سحبت قرعة كأس خادم الحرمين، لدور الـ32، وذلك بمشاركة أندية دوري جميل والدرجة الأولى وفريقين صاعدين من التصفيات لأندية "الثانية" و"الثالثة"، فيما أجريت مراسم السحب يوم السبت بالعاصمة الرياض وسط حضور أعضاء مجلس اتحاد الكرة وممثلي رؤساء الأندية ووسائل الإعلام المحلية.

وتم تصنيف الأندية إلى مستويين، الأول يخص أندية دوري جميل، أما القسم الثاني فهو لأندية الدرجة الأولى والفريقين الصاعدين.

نتائج القرعة

وجاءت النتائج كالتالي، الأهلي يستضيف الشعلة، والطائي يلاعب الاتحاد، والنجوم مع التعاون، والهلال ينازل القيصومة، ويخوض وج اختبارا صعبا أمام الشباب، فيما يلاعب الخليج الفائز من مباراة الوشم والعين.

واستكملت القرعة نتيجتها، بمواجهة الفتح والوطني، والنصر والفيحاء، والصفا والقادسية، وهجر والعروبة، والفيصلي والجيل، ويلاعب العدالة الباطن، فيما يواجه الرائد الجبلين.

وأخيرا، يلعب ضمك أمام الاتفاق، والنهضة ضد نجران وأحد أمام الوحدة.