مويز منتقدا: يونايتد تخلى عن عاداته وتقاليده

أثار ديفيد مويز مدرب سندرلاند عدة أسئلة عن سياسة الانتقالات، التي يتبعها ناديه السابق مانشستر يونايتد قبل مواجهة الفريقين في أولد ترافورد بعد غد الاثنين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأنفق يونايتد نحو 500 مليون جنيه إسترليني (614.50 مليون دولار) في سوق الانتقالات منذ اعتزل مدربه الأسبق أليكس فيرغسون في 2013 بعد 26 عاما مليئة بالألقاب.

ورغم حجم الإنفاق الكبير فشل الفريق في زيادة ألقابه العشرين للدوري الممتاز (رقم قياسي) وهو يتأخر حاليا عن متصدر المسابقة برصيد 13 نقطة بقيادة المدرب جوزيه مورينيو.

وقال مويز - الذي حل محل فيرغسون لكن دون أن يكمل موسمه الأول رغم تعاقده مع لاعب الوسط خوان ماتا من تشيلسي مقابل 37 مليون جنيه إسترليني ومروان فيلايني مقابل 27 مليون جنيه إسترليني- إن يونايتد ابتعد عن تقاليده.

وأضاف مويز الذي يدرب سندرلاند صاحب المركز 18 في الدوري لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن يونايتد "كان النادي صاحب تقاليد في طريقة الإنفاق على تعاقدات اللاعبين. ولم يحاول التنافس مع بقية الأندية. كان يفعل ما يعتقد أنه الصواب وكان ينفق بالطريقة الصحيحة.

"ربما تغير ذلك بسبب الظروف الحالية. (لكن) السير أليكس (فيرغسون) كان ينفق بحكمة وبشكل صحيح في انتقالات اللاعبين، وكان يقوم بما كان يعتقد أنه الصواب."

ومع قدوم مورينيو أنفق يونايتد أموالا طائلة في التعاقد مع اللاعبين حيث ضم بول بوجبا من يوفنتوس مقابل مبلغ قياسي وصل إلى 89 مليون جنيه إسترليني وهنريخ مخيتاريان وايريك بيلي أيضا مقابل مبالغ كبيرة.

وتابع مويز "حدث تغييرات في مانشستر يونايتد لكنها الطريقة التي اختار أن يتبعها".