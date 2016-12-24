ميسي متقدم بخطوة عن رونالدو

يبدو أن نادي برشلونة عاد لإحكام قبضته على المباريات في الفترة الأخيرة، لقد رأينا انسجاما كبيرا في طريقة اللعب وخاصة في خط الهجوم...

عودة إنييستا من الإصابة كان لها أهمية كبيرة جدا في تشكيلة إنريكي، حيث أعاد لزملائه الروح وقدم مستويات كبيرة جدا منذ دخوله في "الكلاسيكو"، "الرسام" سيطر على وسط الملعب وغطى النقص الذي بات يميز الكرواتي إيفان راكيتيتش، فالأخير لا يعيش أفضل أيامه على الإطلاق، ما أجبر "اللوتشو" على إجلاسه في كرسي الاحتياط، وخلال مباراة إسبانيول الأخيرة، شاهدنا مستوى خرافيا لـ إنييستا وميسي، هذا الثنائي أعاد الاطمئنان لأنصار برشلونة الذين ينتظرون تراجع ريال مدريد بعد أعياد الميلاد لإعادة إحياء آمالهم في الدوري الإسباني، لقد أبهرهم ميسي مرة أخرى، ولو أن ذلك ليس بجديد عليه، هذا اللاعب يصل إلى مستويات كبيرة جدا كلما تقدم في السن، الآن هو أفضل من أي وقت مضى، في الحقيقة رونالدو كان قادرا على مواكبته وخاصة في سنوات سابقة، أما الآن فأرى أن ميسي أفضل بخطوة عن لاعب الريال، إنه أكثر تأثيرا منه رغم حصول "الدون" على الكرة الذهبية مؤخرا، ميسي أصبح يقود فريقه للتألق، أما رونالدو فأضحى ينتظر الكثير من زملائه قبل أن يختتم الهجمات كما يجب، وفي هذه الحالة يكون دور ميسي أكبر من رونالدو بالنسبة لفريقيهما.

*نقلا عن الهداف المغربية