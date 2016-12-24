"الانضباط" توقف إدواردو الهلال 4 مباريات

أوقفت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، البرازيلي إدواردو لاعب وسط الهلال، لمدة 4 مباريات وقامت بتغريمه 20 ألف ريال وذلك على خلفية تلفظه على حكم مباراة الباطن بالدوري السعودي.

وبحسب حساب اتحاد القدم يوم السبت، فقد أصدرت لجنة الانضباط عدة عقوبات من بينها، غرامة 10 آلاف ريال على رئيس الأهلي أحمد المرزوقي بعد نزوله مضمار المباراة رغم عدم وجود اسمه في لقاء الاتفاق.

كما غرمت اللجنة كلاً من الاتحاديين، الشرفي عبد الله شرف، ورئيس المركز الإعلامي عادل عصام الدين، مبلغ 10 آلاف ريال، بسبب دخولهما أرض الملعب وعدم وجود اسميهما في لقاء الفتح.