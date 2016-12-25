أبو غرارة: فيفا لن يعيد نقاط اتحاد جدة

أكد خالد أبو غرارة، المحامي الرياضي وخبير أنظمة الفيفا، أن القرار الذي اتخذته لجنة الانضباط بخصم 3 نقاط من رصيد اتحاد جدة، يعتبر قراراً غير قابل للاستئناف لدى المنظمة الدولية، وسط تأكيدات مجلس إدارة الاتحاد بقدرتها قانونيا على استعادة النقاط عبر محكمة "كاس"، وذلك بعد التعاون التام من قبل وكيل أعمال اللاعب الأرجنتيني مانسو.

من جانبه قال أبو غرارة في مقابلة خاصة لـ"العربية": "بالنسبة لقرار لجنة الانضباط من الاتحاد الدولي، هو قرار غير قابل للاستئناف، لأن الاتحاد لم يطلب سبب القرار خلال عشرة أيام من التبليغ بالقرار، الوقائع تثبت أن الاتحاد لم يعلم بأصل الخطاب، وبالتالي يعتبر هذا القرار نهائيا ولا يقبل الترافع به إلا لدى المحكمة الدولية "كاس".

وأكمل المحامي التونسي: "بالنسبة للجنة الانضباط من الاتحاد الدولي، وتم تبليغ به اتحاد الكرة وأيضا نسخة لاتحاد جدة وأعطوهم فترة 30 يوماً لتسديد المبلغ الناقص وبحسب المشهد الرياضي أؤكد أن الاتحاد سدد المبلغ والفوائد".

وزاد: "اللغط بين الناس حول مصاريف فيفا، بيد أن القضية بين لاعب ارجنتيني ونادي كرة قدم، القضايا التي تخص نزاعات بين ناد أو لاعب، تعتبر ما فيها رسوم للفيفا، ولا توجد مصاريف للفيفا، أيضا الاتحاد خلص الدين بأصل المبلغ والفوائد، ولكن فيه مبلغ مساهمة لتضامنية في مصاريف الإجرائية أتعاب محكمة كاس - ما يعادل 10 آلاف فرنك سويسري"

وختم أبو غرارة حديثه بقوله: "غير صحيح إعادة النقاط، القرار نهائي، في حال أثبت اللاعب أنه استلم المبلغ وما حدث خطأ من طرفه، ممكن يعيدوا النظر".