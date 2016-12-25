أحمد عيد: لن نتخلى عن نادي الاتحاد

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أحمد عيد، اعتماد قرار سحب ثلاث نقاط من رصيد نادي اتحاد جدة بالدوري المحلي رسمياً، تنفيذاً لقرار الاتحاد الدولي للعبة، مؤكدا أن الاتحاد السعودي لن يتخلى عن النادي الجداوي وسوف يسانده في قضيته.

وكان فيفا أصدر قراراً بخصم ثلاث نقاط من نادي الاتحاد على خلفية القضية المالية بين النادي واللاعب الارجنتيني مانسو.

وأوضح عيد أن اتحاده لن يتوانى في مساندة نادي اتحاد جدة، وقال:"نحن امتثلنا لقرار فيفا والإجراءات المقبلة قائمة على القانون وسنقف مع نادي الاتحاد وليس هناك لوم على احد في هذه القضية".

وأضاف أحمد عيد: "جميع المخاطبات الدولية تصل لنادي الاتحاد واتحاد الكرة يعتبر وسيطاً في مثل تلك القضايا وأقلقنا تبعيات عدم تنفيذ القرارات الصادرة من فيفا لذلك اعتمدناها لكي لا يتم اتخاذ عقوبات علينا مع تأكيدنا على دعم نادي الاتحاد".

وبقرار سحب النقاط يتراجع رصيد نادي الاتحاد إلى 31 نقطة، ليبتعد عن الصدارة، وليزاحم الأهلي على المركز الثاني بفارق الأهداف، فيما ينفرد الهلال بالصدارة برصيد 34 نقطة.