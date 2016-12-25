تذاكر مجانية لأنصار أهلي دبي قبل موقعة العين

قررت إدارة الأهلي إهداء المشجعين تذاكر مواجهة العين في مباراة قمة بدور الستة عشر بكأس رئيس الإمارات لكرة القدم غدا الاثنين.

وكتب النادي الأهلي على حسابه في تويتر اليوم الأحد أن مجلس الإدارة قرر شراء تذاكر مشجعيه أمام العين "إيمانا بالدور المهم الذي ظلت تقوم به جماهير الفرسان في مؤازرة ومساندة الفريق."

وأضاف الأهلي "سيتم التوزيع لجمهور الأهلي مع فتح البوابات المخصصة لجمهور الفرسان."

وسيفتقد الأهلي - الذي أحرز اللقب لآخر مرة بموسم 2012-2013 - الثنائي البرازيلي إيفرتون ريبيرو ورودريجو ليما أمام العين.