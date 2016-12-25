اتحاد جدة: اتفقنا مع وكيل مانسو لاستعادة النقاط

أصدر نادي اتحاد جدة السعودي، الأحد، بيانا توضيحياً بشأن خصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على خلفية القضية المالية بين النادي واللاعب الأرجنتيني مانسو.

وأوضح الاتحاد في بيان له: "تلقت إدارة نادي الاتحاد بكل أسف قرار التنفيذ الصادر عن لجنة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بخصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق الأول في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الجاري".

وتابع: "وقد جاء هذا القرار استجابة لطلب لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم وفقاً لتداعيات قضية اللاعب مانسو".

وأضاف: "وتؤكد إدارة نادي الاتحاد أنها منذ تلقيها طلب خصم النقاط الثلاث لم تدخر جهداً لتصحيح الوضع وإزالة الأسباب التي كانت وراء هذا الإجراء للمحافظة على النقاط الثلاث، وقامت بالتواصل مع كافة الأطراف المعنية". وأشار البيان: "وقد ساهمت جهود الإدارة في الوصول إلى اتفاق مع الممثل القانوني للاعب مانسو بطلب تعليق خصم النقاط الثلاث للوصول إلى تسوية الإشكاليات التي كانت وراء تداعيات هذه القضية، وفي هذا الخصوص تلقينا صورة من خطاب الممثل القانوني للاعب والموجه إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم".

واختتم: "إدارة نادي الاتحاد تثمن دور جماهير النادي الوفية التي كانت وستظل وراء هذه الانتصارات التي حققها الفريق الأول لكرة القدم وتؤكد أنها تبذل قصارى جهدها والعمل كذلك على استعادة تلك النقاط بكافة السبل القانونية".